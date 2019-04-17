В России ужесточили наказание за оставление места ДТП

Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 17 апреля.

За такое правонарушение теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет и лишение права занимать определенные должности в течение трех лет. Поправки вносятся в административный и Уголовный кодексы.

Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет. Оставление места ДТП повлечет за собой административную ответственность только при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния, говорится в документе.

Законопроект об ужесточении наказания за наиболее опасные нарушения правил дорожного движения был внесен в нижнюю палату парламента 8 апреля. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, действующее законодательство предполагает меньшую ответственность для людей, которые покинули место аварии, чем для тех, кто остался и сдал тест на алкоголь.

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