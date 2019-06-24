Депутат на Lexus обвинил мотоциклиста в ДТП

Депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко подтвердил факт ДТП с участием его автомобиля Lexus. По его словам, серьезных травм никто не получил, а мотоциклист сам в него врезался, передает РИА Новости.

«Да, было такое. Он врезался в меня», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что в пятницу, 21 июня, на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской произошло столкновение машины депутата Lexus и мотоцикла. Сообщалось, что в результате ДТП 32-летний мотоциклист получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а когда на место происшествия прибыл отец пострадавшего, Герасименко якобы уже уехал.

Депутат эту информацию опроверг. «Я дождался скорой помощи, поэтому это вранье», — сказал он.

Герасименко — член Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Он работает в Госдуме уже шесть созывов, с 7 декабря 1995 года.

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