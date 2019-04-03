Скрывшегося с места смертельного ДТП полицейского нашли в кафе

На Ставрополье бывший полицейский Роман Рыжонков приговорен к 4,5 годам колонии-поселения за смертельное ДТП с двумя жертвами. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Суд признал Рыжонкова виновным по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух лиц») УК РФ. Помимо лишения свободы, осужденного на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также бывший полицейский обязан возместить дочери одной из жертв моральный вред в размере 700 тысяч рублей.

Смертельное ДТП произошло 11 сентября 2017 года на трассе Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское. 33-летний оперуполномоченный отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Рыжонков находился за рулем автомобиля Lada Priora.

В какой-то момент машина полицейского выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль ВАЗ-21043. После аварии Рыжонков скрылся с места ДТП и отправился в кафе, где и был задержан. Жертвами аварии стали два человека, находившиеся в ВАЗ-21043: 45-летняя пассажирка погибла на месте, а 48-летний водитель умер в больнице. После аварии полицейский был уволен из органов МВД.

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