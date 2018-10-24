В Петербурге полицейских осудили за шантаж предприятия

В Санкт-Петербурге троих полицейских приговорили к условным срокам за превышение полномочий после того, как те сами вызвали себя на рейд против фирмы, забрали всю технику и потребовали с владельцев деньги за ее возвращение. Об этом в среду, 24 октября, сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

По версии следствия, в октябре 2014 года стажер-оперативник группы уголовного розыска Александр Зима позвонил в полицию, представился вымышленным именем и сообщил о том, что компания «ЭГК Мастер» якобы занимается незаконной предпринимательской деятельностью и незаконно использует труд иностранцев.

На основании его заявки в компанию приехали оперативник и старший оперативник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Игорь Герасимов и Дмитрий Фалин.

«Они произвели осмотр места происшествия и изъяли всю компьютерную технику организации. (...) За возврат изъятого имущества потребовали передачи им денежных средств в размере не менее 400 000 рублей, указав, что при отрицательном ответе могут воспрепятствовать нормальным условиям осуществления предпринимательской деятельности путем инициирования проверок по надуманным основаниям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейских признали виновными в превышении должностных полномочий и незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица. Герасимова и Фалина суд приговорил к 2,5 годам условного срока, Зиму осудили на два года и восемь месяцев условного срока.

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