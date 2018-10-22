Российский полицейский забодал задержанного и попал на видео

Следком

Сотрудник патрульно-постовой службы в Кирове в дверном проеме отдела полиции неожиданно ударил гражданина головой в лицо. Видеозапись инцидента в понедельник, 22 октября, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

В ведомстве отметили, что в отношении полицейского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

«13 октября около 23 часов в дежурную часть УМВД России по городу Кирову был доставлен кировчанин по сообщению о причинении им побоев своей матери. Доставленный был недоволен тем, что попал в отдел полиции, и выражался нецензурной бранью. Сопровождавший его сотрудник полиции совершил превышение должностных полномочий», — сообщили в региональном управлении МВД, отметив, что по факту происшествия проводится служебная проверка.

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