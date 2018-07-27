Полицейские сели за пытки с электрошокером и противогазом

На Алтае суд приговорил к семи и шести годам колонии 36-летнего бывшего заместителя начальника и 33-летнего оперуполномоченного отделения полиции «Змеиногорский». Об этом в пятницу, 27 июля, сообщила пресс-служба управления СК по Алтайскому краю.

Кроме того, их лишили специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года в отделение полиции по Третьяковскому району были доставлены три местных жителя, подозреваемые в краже мешка с зерном с территории одного из фермерских хозяйств. Их на допросе избили и пытали с использованием электрошокера, противогаза и наручников. Полицейские требовали от задержанных признания не только в краже зерна, но и в совершении других аналогичных преступлений. Мужчины в результате издевательств взяли вину на себя.

В ходе предварительного следствия полицейские не признали своей вины, но большое количество свидетелей, заключения многочисленных судебных экспертиз опровергли их позицию.

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