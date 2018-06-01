Задержанных подкидывали к потолку и пытали током из-за кедровых орехов

Закаменский районный суд Бурятии приговорил трех полицейских к пяти годам колонии каждого по делу о пытках задержанных. Об этом «Медиазоне» сообщил юрист «Зоны права» Роман Сукачев, который представляет интересы потерпевших.

Суд признал виновными начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району Эрдэма Хажитова и двух оперативников — Владимира Базарсадаева и Давида Абрамова — в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура просила приговорить полицейских к семи годам каждого.

По версии следствия, в ночь на 24 сентября 2016 года Николай Баландин и Дмитрий Рабжаев зашли на территорию местного предприятия, торгующего кедровыми орехами. Заперли сторожа Евгения Баландина (он приходился Баландину родным братом) в каптерке, отобрав у него мобильный телефон и повредив стационарный. Затем взломали дверь склада и вывезли на грузовике почти три тонны орехов на полмиллиона рублей. Наутро сторож освободился и вызвал полицию. Его доставили в отдел, где, как утверждают полицейские, он сдал Баландина и Рабжаева.

Через сутки сторож покончил с собой, не оставив предсмертной записки. Адвокаты считают, что его свидетельские показания были получены под пытками. Тем не менее на их основании были задержаны Баландин и Рабжаев.

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Как установило следствие, их подкидывали к потолку. «В кабинете к нему [Баландину] подошел оперуполномоченный Базарсадаев, здоровяк ростом метр девяносто, весом более ста килограммов. Спросил моего подзащитного, сколько он весит. А он весит-то килограмм пятьдесят. Тогда опер поднял его за подмышки на высоту, примерно, полтора метра и бросил спиной на пол», — рассказывал «Ленте.ру» Роман Сукачев.

По его словам, так Баландина бросали несколько раз, при этом сотрудники «заботливо» советовали ему не подставлять руки во избежание переломов.

Полицейские надевали задержанным на голову пакет, перекрывая доступ воздуха. Одновременно с этим их били в грудь и по голове ногами и кулаками, душили, пытали электрошокером, требуя признания в краже. В итоге потерпевшие не выдержали пыток и подписали признание. Их увезли в больницу после пыток в полиции.

После самоубийства сторожа осиротела его 12-летняя дочь, чьим воспитанием теперь занимается ее дядя — Николай Баландин. Летом 2017 года его вместе с Рабжаевым осудили за кражу орехов на условный срок.

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