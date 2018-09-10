Полицейские избили сотрудника автомойки и пошли под суд

В Москве прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников отдела полиции по району Хамовники, избивших работников автомойки за отказ бесплатно помыть их машину. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, вечером 28 апреля двое полицейских в форменном обмундировании на служебной машине приехали на автомойку на улице Хамовнический вал. Там они попросили вымыть их автомобиль, однако отказались оплатить услуги, заявив, что полицейские моют служебные авто бесплатно.

«После того как администратор и сотрудники автомойки отказали им в предоставлении бесплатной услуги, полицейские мойку машины оплатили частично, а один из них нанес рабочему удар коленом в область паха, причинив потерпевшему закрытую травму и гематому мошонки. В дальнейшем, с применением насилия и специальных средств, полицейские доставили двух работников мойки в ОМВД России по району Хамовники», — говорится в сообщении прокуратуры.

Позже сотрудники полиции вернулись на автомойку и попросили другого сотрудника вернуть им деньги. Испугавшись применения насилия, тот отдал им свои личные средства.

Инспектору патрульно-постовой службы и полицейскому-водителю были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, в том числе с применением насилия и спецсредств, по предварительному сговору. Оба находятся под домашним арестом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!