Российский следователь нахамил проклявшей его пенсионерке и пожалел

Волгоградского следователя Дмитрия Иванчикова обвинили в превышении должностных полномочий за угрозы 65-летней пенсионерке Людмиле Кептюха, которая проходит потерпевшей по делу о смерти ее сына в больнице. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград», в распоряжении которого оказались копии материалов следствия.

По информации издания, в апреле прошлого года Людмилу Кептюха пригласили в следственный отдел для дачи показаний по делу о гибели сына, однако она отказалась что-либо подписывать без своего адвоката. Тогда следователь Иванчиков отобрал у нее паспорт и начал угрожать, что прикует пенсионерку к клетке наручниками и вызовет работников «психушки». В ответ Кептюха бросила в кабинете монетки со словами, что следователь «будет болеть». «Я сейчас выйду и тебе голову раз стукну где-нибудь там в кустах», — пригрозил следователь.

Дело возбудили на основании видеозаписи инцидента, которую сделала Кептюха из опасений, что расследование ничем не закончится. После скандала Иванчиков уволился.

Дело о смерти сына Людмилы Кептюха расследуют уже два года. По версии следствия, он скончался в больнице из-за того, что врачи недооценили тяжесть его состояния и не диагностировали заболевание вовремя. Второй сын пенсионерки погиб в результате ДТП с участием сотрудника МВД России.

В январе Сегежский городской суд Карелии вынес приговор следователю Дмитрию Пидлиснюку, который уговорил обвиняемого дать признательные показания в обмен на еду. Как следует из материалов дела, следователь угрожал обвиняемому и склонил его к признательным показаниям в 14 кражах, двух грабежах и мошенничестве, которые тот не совершал. За это Пидлиснюк снабжал его едой, одеждой и алкоголем. Следователя приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима.

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