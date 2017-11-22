Развлекающихся следователя и прокурора избили и ограбили в Казани

Следственный комитет в Татарстане начал проверку по факту грабежа следователя и прокурора в Казани, сообщает в среду, 22 ноября, издание «Реальное время» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел у ресторана «Фортепиано» на улице Сахарова ночью 19 ноября. 25-летний следователь по расследованию особо важных дел встретил в Казани своего друга — помощника прокурора города Балашов Саратовской области, пишет издание. Мужчины отправились отдыхать в ресторан.

За соседним столом расположилась другая компания. С ней у приятелей случился конфликт. В результате выяснения отношений следователь и прокурор получили травмы и лишились денег (порядка 30 тысяч рублей), мобильных телефонов и служебных удостоверений, сообщает издание. Мужчин доставили в городскую больницу.

В пресс-службе Следственного комитета отказались комментировать инцидент.