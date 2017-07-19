Вынесен приговор по делу об убийстве полицейских в Петергофе

Ленинградский окружной военный суд вынес приговор в отношении троих участников драки с полицейскими в Петергофе зимой 2016 года, в результате которой скончались два сотрудника правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на пресс-службы Санкт-Петербургского городского суда сообщает «Интерфакс».

Как установил суд, 24 февраля 2016-го в Петергофе произошла драка между Гасаном Исрапиловым, его братом-военнослужащим, старшим лейтенантом Шихмагомедом Исрапиловым и Александром Бахматом с одной стороны и тремя полицейскими с другой. В результате один из полицейских скончался на месте от многочисленных ножевых ранений, другой позже умер в больнице, а третий получил вред здоровью средней тяжести.

«Гасану Исрапилову по совокупности преступлений назначено наказание сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Бахмату — 2,5 года в исправительной колонии строгого режима. Шихмагомеду Исрапилову — 3 года условно», — говорится в сообщении суда. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших с Гасана Исрапилова взыскано 5,35 миллиона рублей, с Шихмагомеда Исрапилова — 100 тысяч рублей, с Бахмата — 150 тысяч.

Ночью 24 февраля 2016-го Бахмат, а также братья Исрапиловы после внезапно возникшего конфликта в Петергофе избили полицейских, при этом, по данным следствия, Гасан Исрапилов применил нож. Один потерпевший скончался на месте происшествия, другой был доставлен в реанимацию, где позже скончался. Сообщалось, что убийцы являются уроженцами Дагестана.

Полицейские прибыли в Петербург из Республики Коми на сессию в Университет МВД.