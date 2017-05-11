Спор о политике закончился убийством бойца Росгвардии

В подмосковном Пушкино мужчина после бытовой ссоры убил сержанта полиции. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел вечером 7 мая в одном из домов по 1-му Фабричному проезду. По информации издания, 24-летний сотрудник Росгвардии Ярослав Гавриков позвал в гости своего 46-летнего соседа, после чего они стали употреблять спиртное. В какой-то момент между хозяином и гостем вспыхнул конфликт на почве политических разногласий.

Нападавший нанес стражу порядка более 10 ножевых ранений, оказавшихся смертельными. Полицейские по горячим следам задержали предполагаемого убийцу. На допросе у следователя он сознался в совершении преступления. Уголовное дело расследуется по статье по статье 105 УК РФ («Убийство»).

28 января сотрудник Росгвардии, патрулировавший улицы поселка Битца Московской области, ранил из табельного оружия мужчину, атаковавшего его сослуживца.