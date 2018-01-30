Следователь убедил карельца оговорить себя в обмен на еду

Сегежский городской суд Карелии вынес приговор следователю, снабжавшему обвиняемого спиртным и едой в обмен на признательные показания, сообщает прокуратура республики.

Как следует из материалов дела, в 2012 году сотрудник следственного отдела МВД по Сегежскому району Дмитрий Пидлиснюк убедил ранее судимого жителя города Сегежа оговорить себя, сознавшись в 14 кражах, двух грабежах и мошенничестве, которые тот не совершал.

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«Путем уговоров и угроз Пидлиснюк склонил содержавшегося под стражей обвиняемого к самооговору. За это следователь неоднократно передавал ему продукты питания, одежду и запрещенные предметы, в том числе спиртосодержащий напиток», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следователь также сфальсифицировал доказательства его виновности — протоколы допросов свидетелей и потерпевших. Все это Пидлиснюк сделал, чтобы «завысить раскрываемость корыстных преступлений». Мужчину осудили на 5,5 лет колонии строгого режима. Однако затем Верховный суд Карелии, рассмотрев кассационную жалобу, отменил приговор: осужденного признали виновным только в одном эпизоде.

«Незаконные действия Пидлиснюка повлекли существенное нарушение прав и законных интересов незаконно привлеченного к уголовной ответственности лица, а также потерпевших от преступлений граждан и организаций», — отметили прокуроры. Следователя признали виновным по части 3 статьи 303 («Фальсификация доказательств следователем по уголовному делу о тяжком преступлении, повлекшая тяжкие последствия») и части 3 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

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