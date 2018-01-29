Полицейский начальник продал дозу наркоманке ради улучшения статистики

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД в городе Кыштым (Челябинская область), продавшего дозу наркоманке для улучшения статистики. Об этом в понедельник, 29 января, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Полицейского подозревают в незаконном сбыте наркотического средства, совершенном с использованием служебного положения, и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в марте 2017 года наркоборец приобрел 0,35 грамма запрещенного вещества и положил его в «закладку» с целью искусственно повысить показатели своей служебной деятельности. Дозу купила местная жительница, страдающая наркозависимостью, за что впоследствии ее осудили по статье 228 УК РФ («Приобретение наркотических средств»).

По данным СК, полицейского задержали сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности МВД. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

11 октября 2017 года сообщалось о задержании в Кемерово участкового за нелегальное производство наркотиков. По версии следствия, он вместе с приятелем снял квартиру, где они открыли подпольную лабораторию.

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