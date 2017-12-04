Силовые структуры
 
Последние новости
Улюкаева потребовали посадить на 10 лет
Потерпевшего фиаско пса не пустили в Китай
Подсчитаны потенциально невыездные россияне-должники
Мужчины охладели к пальто
Квят нашел работу вне «Формулы-1»
Участникам запуска упавшей ракеты «Союз 2.1б» подготовили награды
Набитый кокаином труп в московском морге помог раскрыть сеть наркоторговцев

Набитый кокаином труп в московском морге помог раскрыть сеть наркоторговцев

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото

В Москве полиция задержала группу наркоторговцев после того, как несколько упаковок с кокаином были найдены в теле мужчины. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы столичного главка Юрий Титов, передает «Интерфакс».

«В полицию поступило сообщение из морга, что при вскрытии тела умершего гражданина одного из государств дальнего зарубежья обнаружены восемь полимерных контейнеров. Установлено, что в них находился кокаин общим весом около 80 граммов», — сказал он.

По его словам, погибший недавно прибыл в Москву с братом.

«Организатор противоправной деятельности и еще трое подозреваемых задержаны. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 31-го до 38-ми лет: трое приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и житель столицы. Кроме того, при попытке приобретения партии кокаина весом 1 килограмм были задержаны еще двое иностранных граждан, у одного из которых было изъято восемь патронов», — рассказал представитель МВД.

Он отметил, что канал поставки наркотика из стран дальнего зарубежья в столицу и Подмосковье для дальнейшего сбыта был перекрыт. Общая масса изъятого кокаина составила 3,5 килограмма. Задержанным предъявлено обвинение, и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков, контрабанда наркотиков и незаконное хранение боеприпасов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полиция Владивостока перекрыла канал поставок наркотиков в армейских сухпайках
В Крыму ФСБ задержала украинку с партией кокаина и экстази на полмиллиона рублей
ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Евросоюза в Калининград
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:05Сегодня

Внеклассная работа

Почему российские школьники все чаще убивают ради денег
13:22 2 декабря

Актера из «Интернов» посадили на восемь лет за наркотики

09:56Сегодня

Источник рассказал о неудачном поиске владельца обнаруженных у Захарченко денег

12:12 1 декабря

Расчлененные тела нашли на заводе под Красноярском

Силовые структуры00:02 1 декабря

«У нас воров нет, короновать некому»

Сиделец о доступных наркотиках и блатных раскладах в российской колонии
22:21 2 декабря

В Москве нашли тело мужчины с пищевой пленкой на лице

09:58 1 декабря

Проделка с найденным на улице шприцем обошлась мальчику в 40 тысяч рублей

06:19Сегодня

Экстремисты планировали захватить администрацию и ограбить магазин в Хабаровске

Силовые структуры00:0029 ноября

Капкан для Рамзана

Посланник Кадырова решал вопросы на Украине и похищал бизнесменов в Москве
16:43 2 декабря

В Подмосковье торговец поджег себя после угроз от полиции

17:5330 ноября

Пять московских судов получили электронное письмо с угрозами взрыва

00:12 3 декабря

Стрельба в «Москва-Сити» привела к массовым увольнениям во ФГУП «Охрана»

Россия
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
Социологи выяснили шансы Собчак стать президентом
«Оно связано с кровавым наветом на евреев»
Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Чиновников уличили в ущемлении прав просившего у Путина гроб пенсионера
Уральцы привлекли Христа к рекламе микрокредитов и поплатились
В России посчитали количество волонтеров
Все материалы
Мир
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Джихад с небес
На российскую армию в Сирии обрушили ливень смерти из бомб
Россия увидела в Европе наступательную группировку НАТО
Норвежца приговорили к большому тюремному сроку за убийство жены-россиянки
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Все материалы
Бывший СССР
Вошла во вкус
Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
Саакашвили пообещал забрать награбленное Порошенко
Косячок под шашлычок
Почему в Грузии теперь не сажают за марихуану
Отец пнул упавшего на заснеженной улице ребенка
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Саакашвили поведал об объемах потребляемого Порошенко алкоголя
Украинских военных заподозрили в отстреле сослуживцев
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Шойгу попросил Путина без конкурса раздать военные заказы на триллион рублей
Работа за идею: Орешкин год во главе Минэкономразвития
Он снижает инфляцию, экономит 500 миллионов и спасает бизнес от штрафов
Названы страны с самой дешевой ипотекой
Инвестор Uber оценил перспективность блокчейн-платформы для автоиндустрии
Окно в Азию
Зачем Астрахань открывает бизнес-центры стран Прикаспия и создает ОЭЗ
ЦБ отобрал лицензии у двух банков
Все материалы
Силовые структуры
Внеклассная работа
Почему российские школьники все чаще убивают ради денег
«У нас воров нет, короновать некому»
Сиделец о доступных наркотиках и блатных раскладах в российской колонии
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Источник рассказал о неудачном поиске владельца обнаруженных у Захарченко денег
Набитый кокаином труп в московском морге помог раскрыть сеть наркоторговцев
В Москве нашли тело мужчины с пищевой пленкой на лице
Экстремисты планировали захватить администрацию и ограбить магазин в Хабаровске
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Неслыханная дерзость
Apple жестко и изобретательно высмеивает конкурентов
В сети появилось видео суперлуния
Физики обратили время вспять
Самую глубоководную в мире рыбу сняли на видео
Ученые установили связь между облысением и опасными заболеваниями
Все материалы
Спорт
Пора домой: Слуцкого уволили из «Халл Сити»
Первый российский тренер в Англии отправил команду на дно и лишился работы
Григорий РодченковРусская моча против стукача
Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России
Конор МакгрегорБеги, Конор, беги: Макгрегор поссорился с мафией
Ирландские гангстеры хотят расправиться со звездным бойцом
Квят нашел работу вне «Формулы-1»
У американского баскетболиста остановилось сердце во время игры
Болельщики «Халл Сити» отреагировали на увольнение Слуцкого
«Халл Сити» уволил Слуцкого
Все материалы
Культура
Тестостерон не рулит
Палачи Сталина и мужские гормоны в лучших научных книгах года
Правда-матка
Голые женщины, яркие мужчины и другие красоты Африки
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Названы самые прослушиваемые песни года
Американцы дали свою оценку фильму «Матильда»
Умер солист The Tokens Митч Марго
Врачи увидели в состоянии Табакова положительную динамику
Все материалы
Интернет и СМИ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Масляков останется ведущим КВН после увольнения
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
«Касперский» ответил на претензии Великобритании к безопасности софта
Соловьев заявил о готовности раздать своим детям автоматы и отправить в Сирию
Дагестанский школьник расплакался во время рассказа о тяготах учебы
Участниц финала X Factor раскритиковали за «наряды проституток»
Все материалы
Ценности
Круче Gucci
Что вы знаете за стиль: сложный тест о тонкостях современной моды
Nike выпустил уродливые кроссовки со снеговиками
Мужчины охладели к пальто
Первый в мире спортивный хиджаб вышел в продажу
Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой
Гоша Рубчинский похвалил Собянина
Создательница новой олимпийской формы ответила на критику
Все материалы
Путешествия
Яйца и булочки
Что на самом деле едят англичане
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Россияне распрощаются с горящими турами
Все материалы
Из жизни
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Мозги на прокачку
Он поставил перед собой 12 невозможных целей и достиг каждой из них
СМИ отыскали деда-качка с богатырскими руками
Австралийка показала последствия «дождя» из смертельно опасных пауков
Американцу позволили умереть из-за татуировки
Тигровая акула убила американку у острова Кокос
Все материалы
Американский герой
Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас
Главные премьеры автосалона в Лос-Анджелесе
Все новинки последнего моторшоу 2017 года
Бездорожье по-американски
Самые интересные и важные внедорожники автосалона в Лос-Анджелесе
Новый Mercedes CLS. Мы уже все знаем
Все, что нужно знать про новое поколение самого необычного «Мерседеса»
Представлен электрический беспилотник для «умных» городов
Sauber показал болид Формулы-1 в раскраске Alfa Romeo
Названы рублевые цены на новый флагманский седан Lexus LS
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы