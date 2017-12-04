Набитый кокаином труп в московском морге помог раскрыть сеть наркоторговцев

В Москве полиция задержала группу наркоторговцев после того, как несколько упаковок с кокаином были найдены в теле мужчины. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы столичного главка Юрий Титов, передает «Интерфакс».

«В полицию поступило сообщение из морга, что при вскрытии тела умершего гражданина одного из государств дальнего зарубежья обнаружены восемь полимерных контейнеров. Установлено, что в них находился кокаин общим весом около 80 граммов», — сказал он.

По его словам, погибший недавно прибыл в Москву с братом.

«Организатор противоправной деятельности и еще трое подозреваемых задержаны. Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 31-го до 38-ми лет: трое приезжих из ближнего и дальнего зарубежья и житель столицы. Кроме того, при попытке приобретения партии кокаина весом 1 килограмм были задержаны еще двое иностранных граждан, у одного из которых было изъято восемь патронов», — рассказал представитель МВД.

Он отметил, что канал поставки наркотика из стран дальнего зарубежья в столицу и Подмосковье для дальнейшего сбыта был перекрыт. Общая масса изъятого кокаина составила 3,5 килограмма. Задержанным предъявлено обвинение, и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотиков, контрабанда наркотиков и незаконное хранение боеприпасов.