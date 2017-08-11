Полиция Владивостока перекрыла канал поставок наркотиков в армейских сухпайках

Полицейские во Владивостоке перекрыли канал поставки наркотиков, спрятанных в коробке с сухими пайками. Как сообщается на сайте регионального главка МВД, установлены отправитель и потенциальный сбытчик особо крупной партии зелья, последний был привлечен к уголовной ответственности.

Сообщается, что в 2016 году осужденный получил около 500 граммов синтетического наркотика в необычной «таре», и планировал распространить партию через закладки. После задержания он признался в подготовке к совершению преступления, однако позднее сбежал из-под домашнего ареста.

Первореченский районный суд города Владивостока приговорил его к лишению свободы на шесть лет и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

26 марта испанская полиция изъяла в городах Валенсия и Малага 17 килограммов кокаина в резиновых бананах, замаскированных под настоящие, а также в контейнерах из под них. 14 марта сотрудники таможни в Санкт-Петербурге пресекли канал поставки кокаина из Латинской Америки. Наркотик также был спрятан в контейнерах с бананами.