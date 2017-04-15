В Испании конфисковали новый мощный наркотик

В аэропорту испанского Аликанте Гражданская гвардия изъяла малоизвестное наркотическое вещество, которое представляет собой синтетический каннабиноид. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает газета ABC.

Согласно заявлению представителя гвардии, наркотик, спрятанный среди пакетов с кофе, был доставлен из Гонконга. Всего было изъято более 12 килограммов вещества, выручка от продажи которого на черном рынке могла составить около 3,5 миллионов евро.

По информации издания, эффект от применения одного грамма неизвестного наркотика в 80 раз сильнее действия марихуаны.

В результате проведенной операции были задержаны два англичанина, которых поместили под стражу по обвинению в совершении преступления против здоровья населения.