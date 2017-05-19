ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков из Евросоюза в Калининград

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области перекрыли канал поступления наркотических средств в Калининград из стран Евросоюза. Об этом в пятницу, 19 мая, в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости.

«В ходе спецоперации в преддверии майских праздников оперативниками с поличным задержаны два жителя Калининградской области, члены преступной группировки (...) Установлено, что эти граждане осуществляли поставки и незаконное распространение наркотических средств на территорию региона из стран Евросоюза», — говорится в сообщении.

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У задержанных были изъяты более десяти свертков с кокаином и гашишем в крупном размере. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере»).

1 апреля 2015 года правоохранительные органы в Калининграде задержали женщину-кондуктора рейсового автобуса, которая наладила торговлю наркотиками прямо на работе.