Влюбленная пара наркодиллеров сбежала из суда в Костроме

Молодая пара, обвиняемая в распространении наркотиков, незадолго до вынесения приговора совершила побег из здания Свердловского райсуда в Костроме. Об этом во вторник, 26 декабря, «Российской газете» сообщили в его пресс-службе.

В суде завершилось рассмотрение дела по обвинению банды наркоторговцев, которая распространяла запрещенные вещества через сеть тайников-закладок. Рекламу незаконного бизнеса организаторы вели через специально созданный в интернете сайт.

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Все участники банды, за исключением главаря, во время следствия и суда признали свою вину. Однако перед самым вынесением приговора произошло ЧП.

«В ходе рассмотрения дела, после допроса подсудимых и подготовки участников процесса к выступлению в прениях сторон, совершили побег двое подсудимых — молодой человек и его девушка, жившие совместно. Молодой человек нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста, подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в суде.

Беглецов объявили в розыск, уголовное дело отношении в них выделено в отдельное производство. Двух других подсудимых, которые не успели сбежать, за незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере суд приговорил к шести и десяти годам заключения в колонии строгого режима.

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