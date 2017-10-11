Участкового задержали за производство наркотиков на съемной квартире в Кемерово

Кемеровского участкового задержали за нелегальное производство наркотиков. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в августе 27-летний сотрудник полиции вместе со своим 23-летним приятелем сняли квартиру, где вдвоем производили запрещенные вещества. Вскоре о «подпольной лаборатории» стало известно сотрудникам регионального управления по контролю за оборотом наркотиков.

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Сообщников задержали на месте преступления, оттуда же изъяли свежеприготовленную партию порошка весом 750 граммов. По решению суда подозреваемые в производстве и покушении на сбыт наркотиков заключены под стражу.

«Со следствием мужчины сотрудничают, вину признают», — говорится в сообщении кемеровского управления СКР.

9 октября стало известно о том, что сотрудники управления ФСБ России по Волгоградской области изъяли близ одного из хуторов более 180 килограммов марихуаны и два килограмма гашиша. По подозрению в покушении на сбыт наркотиков задержаны двое местных жителей.