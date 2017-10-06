Французские врачи обнаружили кокаин в крови четырехмесячного ребенка

Врачи одной из детских больниц в городе Ним (регион Лангедок-Руссийон на юге Франции) обнаружили в анализах крови четырехмесячного ребенка кокаин. Об этом сообщает Midi Libre.

Малыш поступил в госпиталь с сильным недомоганием.

Родители младенца уже несколько дней находятся в следственном изоляторе, так как попались на употреблении наркотиков. Однако, как пишет издание, пока не понятно, как кокаин оказался в организме ребенка.

30 августа сообщалось, что в Ницце с признаками наркотического отравления были госпитализированы пять детей в возрасте от года до полутора лет. Как предположили медики, малыши могли подобрать на улице и проглотить окурки, содержащие марихуану. По другой версии, причиной отравления стали шарики гашиша, также найденные детьми во время прогулок в общественных парках.