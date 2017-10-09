Сотрудники ФСБ изъяли 180 килограммов марихуаны в Волгоградской области

Сотрудники управления ФСБ России по Волгоградской области изъяли более 180 килограммов приготовленной к сбыту марихуаны и два килограмма гашиша близ одного из хуторов Михайловского района. Об этом в понедельник, 9 октября, в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области сообщили «КП-Волгоград».

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали с поличным двух жителей города Михайловки. Мужчины занимались переработкой конопли близ одного из хуторов Михайловского района», — говорится в сообщении.

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По факту покушения на сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере возбуждено уголовное дело.

21 июня стало известно, что полицейские в аэропорту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) задержали пассажира, прилетевшего из Москвы, в сумке которого оказались два куска сала, начиненных марихуаной. Пояснить что-либо по поводу изъятого пассажир не смог.

В отношении задержанного мужчины 1977 года рождения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).