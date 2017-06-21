В аэропорту на Ямале у пассажира изъяли фаршированное марихуаной сало

Полицейские в аэропорту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) задержали пассажира, прилетевшего из Москвы, в сумке которого оказались два куска сала, начиненных марихуаной. Об этом в среду, 21 июня, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«В ходе личного досмотра у пассажира, проживающего в Волгоградской области, в дорожной сумке было обнаружено и два куска сала, внутри которых находились четыре пакета с веществом растительного происхождения. Пояснить что-либо по поводу изъятого пассажир не смог», — говорится в сообщении.

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Экспертиза показала, что вещество — марихуана весом 342 грамма. В отношении задержанного мужчины 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

6 марта 2015 года сообщалось, что сотрудники таможни задержали в московском аэропорту Шереметьево группу жителей Китая, попытавшихся ввезти в страну 230 килограммов метамфетамина.