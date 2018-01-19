Дело безнаказанно избившего подростка за снежок офицера заинтересовало главу СК

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал проверить законность решения о прекращении дела в отношении военнослужащего с Камчатки, избившего школьника за брошенный в машину снежок, сообщили «Ленте.ру» в СКР.

«Бастрыкин потребовал дать действиям офицера объективную правовую оценку», — отметили в ведомстве и подчеркнули, что о результатах проверки действий военных следователей будет доложено лично главе СКР, и в кратчайшие сроки.

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Избиение семиклассника произошло 19 января прошлого года. «Мужчина вышел из машины и, несмотря на извинения детей, нанес одному из них два удара по лицу и уехал. Личность нападавшего была установлена в течение нескольких дней», — сказали в СК.

Конфликт между военнослужащим и школьником стал обсуждаться после публикаций в СМИ спустя год. 16 января сообщалось, что двое семиклассников из Петропавловска-Камчатского играли в снежки и один из них попал в автомобиль подполковника Андрея Зайцева из зенитного ракетного полка. Он разбил мальчику нос и сломал передний зуб.

В отношении военного было начато уголовное производство, однако его прекратили из-за отсутствия состава преступления. Мать школьника отметила, что у нее нет сил бороться за то, чтобы военного привлекли к ответственности. Также она рассказала, что в соцсетях многие высказывались в поддержку Зайцева.

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