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Пятеро военнослужащих до смерти избили мужчину у ночного клуба на Сахалине

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В Южно-Сахалинске возле ночного клуба Duke был до смерти избит местный житель Геннадий Рудаков. Его брат Дмитрий Бельских сообщил Sakh.com, что в избиении участвовали пятеро военнослужащих.

По его словам, зачинщиком конфликта, произошедшего ночью 15 октября, является Даниил Зуев — военнослужащий-контрактник местной войсковой части, командир отделения в мотострелковой роте. «Брат был трезв. Он с компанией сидел за столиком, когда к нему подошел пьяный Зуев. Ему 22 или 23 года», — рассказал брат погибшего.

Бельских отметил, что Зуев без какого-либо повода предложил Рудакову, который не был с ним знаком, «выйти на улицу пообщаться». Тот согласился. На крыльце к Зуеву присоединились четверо его сослуживцев. Вшестером они отошли за территорию ночного клуба, где, со слов очевидцев, военнослужащие начали избивать Рудакова. Повалив мужчину на землю, компания стала пинать его ногами по голове.

«Брат кричал: вы что делаете, убьете! Кричал долго и громко. Но никто не пришел на помощь, никто не вызвал полицию», — сказал Бельских.

Девушка и друзья потерявшего сознание Рудакова повезли его в больницу на машине, но он умер от кровоизлияния в мозг.

Брат погибшего заявил, что Зуев якобы был уволен с военной службы задним числом, однако за день до избиения его видели в расположении части на построении. Кроме того, рано утром 16 октября он приезжал туда с адвокатом, после чего были задержаны четверо участников нападения. «Знакомые в воинской части сказали, что сразу после визита оперативников Зуева спрятали в военном городке, куда посторонним нет допуска, вход только по пропускам. У него, говорят, какой-то влиятельный отчим, вроде бы какой-то чиновник», — добавил Бельских.

После гибели Рудакова сахалинское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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