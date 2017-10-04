Бельгийские и французские десантники устроили побоище в ночном клубе в Габоне

Французские и бельгийские десантники устроили побоище в одном из ночных клубов столицы Габона Либревиле. Об этом в среду, 4 октября, сообщает DH.be.

В результате драки ранения и травмы получили трое граждан Габона. Заведению причинен значительный материальный ущерб. О пострадавших среди военнослужащих не сообщается.

По факту данного происшествия бельгийская военная прокуратура начала расследование в отношении восьми солдат третьего батальона Тиленского воздушно-десантного полка. Они отправлены к месту постоянной дислокации в Бельгии.

О мерах в отношении французских военных не сообщается. Десантники из обеих стран принимали участие в учениях «Тропический шторм».

5 июля сообщалось, что в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.