В Литве неизвестные избили пьяных военнослужащих НАТО

В литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Об этом сообщает портал Delfi.

По информации ресурса, драка произошла в ночь на 3 июня, пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства инцидента не уточняются.

«Военная полиция литовской армии поддерживает это расследование, военная полиция батальона проведет внутреннее расследование», — приводит Delfi слова офицера литовской бригады «Железный волк» Скомантаса Пoвилениса.

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25 мая сообщалось, что житель эстонской деревни Охепалу в области Лаэне-Вирумаа угрожал охотничьим ружьем солдатам НАТО, которые проникли на его огород. Увидев военнослужащих Североатлантического альянса, мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух. В результате инцидента никто не пострадал.

В феврале в литовской Клайпеде были задержаны пятеро нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих. По информации полиции, стражи порядка прибыли по вызову к ночному клубу, где дебоширили подвыпившие солдаты. Чтобы усмирить иностранных военных, полицейским пришлось применить электрошокеры.