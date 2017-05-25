Эстонец с ружьем встретил зашедших на его огород солдат НАТО

Житель деревни Охепалу в области Лаэне-Вирумаа угрожал охотничьим ружьем солдатам НАТО, которые зашли на его огород. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает портал Postimees.

В полиции рассказали, что военнослужащие Североатлантического альянса, участвовавшие в учениях «Весенний шторм», зашли на частную территорию 56-летнего эстонца. Мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух. В результате инцидента никто не пострадал. Начато уголовное производство по статье о тяжелом нарушении общественного порядка. В качестве наказания за это предусматривается штраф либо тюремное заключение сроком до пяти лет.

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Международные учения НАТО «Весенний шторм — 2017» стартовали в Эстонии 8 мая, в них принимают участие почти девять тысяч военнослужащих, уточняет Sputnik Эстония.

25 мая завершился третий и последний этап учений, то есть тактическое выполнение боевых заданий. На третьем этапе противодействие 1-й пехотной бригаде Сил обороны и боевой группе НАТО оказывала 2-я пехотная бригада, в состав которой во время учений входили также подразделения размером с роту из Германии, США, Латвии, Литвы и Польши. В составе 2-й пехотной бригады также тренировались инженеры-саперы из Финляндии и Нидерландов. Официальная дата завершения учений — 26 мая, когда военнослужащие отправятся на места постоянной дислокации.