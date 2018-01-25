Игравших в рулетку хабаровских полицейских выгнали со службы

Двое полицейских, задержанных в нелегальном казино в Хабаровске во время спецоперации, уволены со службы. Об этом РИА Новости сообщил временно исполняющий обязанности начальника регионального управления МВД Арсен Исагулов.

«Два сотрудника уволены. Возбуждено уголовное дело, оно в производстве у Следственного комитета. Мы даже знали, что они там [в казино] играют, поэтому туда и пошли», — сказал он.

В ночь на 25 ноября 2017 года следователи краевого следственного управления Следственного комитета, сотрудники полиции и бойцы Росгвардии провели обыск в нелегальном казино в Железнодорожном районе Хабаровска.

Один из полицейских, которого застали за игрой в рулетку, занимал руководящую должность в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции хабаровского управления МВД.

На него завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, суд отправил его в СИЗО. В отношении второго полицейского проводилась служебная проверка, об итогах которой не сообщалось. Всего во время операции в казино задержали шесть местных жителей, подозреваемых в организации и проведении азартных игр.

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