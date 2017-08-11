В Мытищах полицейские незаконно вернули коммерсанту «одноруких бандитов»

Начальник одного из районных отделов МВД в Мытищах, его заместитель и старший участковый незаконно вернули коммерсанту ранее изъятое игровое оборудование, а на экспертизу отправили заведомо негодные экземпляры. Об этом «Ленте.ру» заявила Елена Фокина, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Московской области.

«Три офицера из числа руководителей РОМВД вступили между собой в преступный сговор, и покровительствовали одному из коммерсантов, который установил в нескольких точках в городе Мытищи нелегальное игровое оборудование. Когда в ходе проведенных в апреле-июле проверок образцы таких технических средств были изъяты, полицейские не предприняли должных мер пресечения, само изъятое оборудование вернули коммерсанту, а на экспертизу направили образцы, находившиеся в заведомо неисправном состоянии», — рассказала Елена Фокина.

По версии следствия, таким образом полицейские не только превысили свои полномочия, но и скрыли совершенное преступление.

Представитель регионального главка СКР уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий», начальник райотдела и старший участковый находятся под домашним арестом, а замначальника отдела — под подпиской о невыезде.

В свою очередь, официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила «Ленте.ру», что по данному факту начата служебная проверка. «По ее результатам сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с законодательством. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители», — добавила Татьяна Петрова.

В июне 2017 года в Тамбове была ликвидирована сеть подпольных казино, созданная местным депутатом, адвокатом и бывшим сотрудником Тамбовской полиции.