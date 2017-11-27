Хабаровского борца с коррупцией поймали за игрой в казино

В Хабаровске выявлено подпольное казино, игроками которого оказались двое местных полицейских. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России.

«В ночь на 25 ноября следователи и сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели обыск в нелегальном казино. В момент проведения обыска в нем находились два сотрудника полиции, которые также участвовали в игре. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, в отношении второго проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, полицейский, ставший фигурантом дела, возглавляет отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску. Решением суда он заключен под стражу.

Кроме того, задержаны два организатора и четыре сотрудника заведения, почти все дали признательные показания. Из казино изъято игровое оборудование и деньги — около 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

14 ноября стало известно о ликвидации крупного организованного преступного сообщества, более двух лет получавшего доход от незаконной игорной деятельности. За время работы подпольной сети выручка сообщества составила около 66 миллионов рублей.