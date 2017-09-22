Американская учительница прокутила в казино 30 тысяч долларов из бюджета школы

В американском штате Мичиган учительница потратила в одном из казино Детройта более 30 тысяч долларов, предназначенных на нужды школы. Об этом сообщает New York Post.

В частности, потраченные 29-летней Лидией Кристин Джонсон 19 тысяч долларов были собраны на школьный бал, еще 12,5 тысяч должны были пойти на организацию экскурсий. Отмечается, что всего с учетом своих денег женщина проиграла в автоматах более 90 тысяч долларов.

Теперь учительнице предъявлено обвинение в присвоении и растрате имущества. Следующее судебное заседание состоится 5 октября. В случае, если вина педагога будет доказана, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

21 сентября стало известно, что бывшую учительницу старших классов в американском штате Арканзас обвинили в совращении несовершеннолетних. Полицейские подозревают, что с января по апрель 2016 года 25-летняя Лорен Голайн состояла в интимных отношениях с четырьмя школьниками.

В случае признания женщины виновной ей может грозить до 40 лет тюрьмы или пожизненное заключение.