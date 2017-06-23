Американка уволилась из школы после просьбы перестать сниматься в порно

Учительница средней школы в американском штате Калифорния Нина Скай (Nina Skye) уволилась после того, как руководство учебного заведения потребовало от нее перестать сниматься в фильмах для взрослых. Об этом сообщает New York Post.

По словам девушки, начальство назвало ее увлечение «расходящимся с принципами веры блудом», пообещало сохранить ей работу и помочь с арендой жилья, если она оставит порноиндустрию. Скай отказалась и уволилась.

«Я люблю секс и приходящие с ним легкие деньги. За свою первую съемку я получила 2500 долларов, раньше мне никто не давал за раз столько денег», — подытожила она.

В октябре 2016 года пользователи имиджборда «Двач» обнаружили сходство педагога-организатора петербургской гимназии номер 227 Светланы Тополь с актрисой порнофильмов. Анонимы утверждали, что учительница подрабатывала вебкам-моделью, и нашли ролики для взрослых с ее участием на четырех сайтах. В итоге девушка уволилась по собственному желанию.