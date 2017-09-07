Австралийская школа по ошибке заманила учеников на порносайт

Администрация австралийской школы по ошибке отправила своим ученикам ссылку на ресурс с жесткой порнографией. Об этом сообщает The Guardian.

Все учащиеся частной школы получили письмо с приглашением на ежегодный праздничный завтрак. В сообщении содержалась ссылка на обязательную регистрацию, но при попытке перейти дети попадали на порносайт.

Позднее в школе извинились за инцидент и объяснили, что это произошло из-за опечатки в адресе сайта. Как только начали поступать жалобы, администрация отправило еще одно письмо, в котором попросила учеников ни в коем случае не открывать ссылку.

«Мы очень расстроены тем, что заставили учеников зайти на сайт такого характера. Это явно не соответствует нашим школьным ценностям», — рассказали в учебном заведении.

Также в администрации заверили, что начали расследовать подробности инцидента.

В июне администрация школы в американском штате Калифорния потребовала от учительницы перестать сниматься в фильмах для взрослых. Ей пообещали помочь с деньгами и арендой жилья, но она отказалась бросать порноиндустрию и уволилась.