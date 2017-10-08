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Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов

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Житель канадской провинции Онтарио выиграл в лотерею 31,3 миллиона канадских долларов (25 миллионов долларов США). Об этом сообщает Toronto Sun.

Счастливыми номерами для неназванного канадца оказались 10, 17, 25, 27, 29, 34 и 38. Бонусным номером был 48. По правилам лотерей в Канаде, для получения выигрыша нужно предъявить организаторам билет.

В июле стало известно о пенсионере из Квебека, второй раз за девять лет выигравшем в лотерею миллион долларов США. 69-летний Жюль Паран сорвал джекпот в онлайн-казино Loto-Quebec. За участие в игре, которая принесла ему чек в 1,2 миллиона, он заплатил чуть более трех американских долларов. Казино оценивало шанс подобного выигрыша как один к 32 миллионам. Паран также выиграл миллион долларов в 2008 году.

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