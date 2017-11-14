Пойманы организаторы подпольного казино с многомиллионным доходом

Силовики в ходе спецоперации ликвидировали крупное организованное преступное сообщество (ОПС), более двух лет получавшее доход от незаконной игорной деятельности. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, нелегальная сеть была создана в январе 2015 года двумя предпринимателями, 51-летним Сергеем Ерковым и 33-летним Александром Горлышкиным. К нелегальной деятельности они привлекли еще по меньшей мере 15 человек, в том числе сотрудника управления полиции по городу Саранск.

Иванова добавила, что, по предварительным данным, за все время работы подпольной игровой сети выручка преступного сообщества составила около 66 миллионов рублей.

По данным столичного управления СКР, в ходе спецоперации, проведенной одновременно по нескольким адресам в Москве и в Мордовии, были изъяты 260 единиц игорного оборудования, около десяти миллионов рублей, комплектующие к игровым терминалам, компьютерная техника, системы видеоконтроля и черновая бухгалтерия.

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По решению суда арестованы 12 подозреваемых, трое обвиняемых помещены под домашний арест, еще два участника ОПС объявлены в федеральный розыск.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что игорное оборудование устанавливалось в развлекательных и торговых центрах, его маскировали под терминалы моментальной оплаты услуг. Она добавила, что в спецоперации были задействованы около 200 сотрудников полиции и Росгвардии.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере» (171.2 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (210 УК РФ).

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, организатор преступного сообщества Сергей Ерков много лет был генеральным директором и совладельцем нескольких крупных торговых центров. Именно в них и были установлены первые аппараты. Спецоперация СКР и МВД проходила 31 октября одновременно в Москве и в Саранске, всем задержанным уже предъявлены обвинения. Все они дают признательные показания.

С 1 июля 2009 года на территории России запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр вне специально установленных игорных зон.