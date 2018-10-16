На избивших беременную женщину росгвардейцев завели уголовное дело

По факту избиения беременной женщины сотрудниками Росгвардии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий (статья 286 УК), сообщается на сайте управления Следственного комитета по Иркутской области.

Ранее в следственные органы с заявлением обратилась 46-летняя потерпевшая, которая сообщила, что при задержании в одном из строительных гипермаркетов Иркутска росгвардеец ударил ее ногой. «Следственными органами СКР будут проведены следственные действия для проверки данной информации», – добавили в ведомстве.

Сам инцидент произошел 28 сентября. Позднее в сети появилась видеозапись, на которой видно, как беременная лежит на полу в окружении силовиков. В кадрах появляется ее муж, который пытается отогнать обидчиков от супруги, за что получает струей из газового балончика в свою сторону и оказывается задержанным. Позднее выяснилось, что женщина не оплатила лампочку в магазине «Леруа Мерлен». После встречи с росгвардейцами ей потребовалась срочная госпитализация. Против нее возбудили уголовное дело о нападении на правоохранителей за то, что она якобы пинала силовиков.

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