Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания

В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову. Об этом сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков на своей странице в Facebook.

По его словам, дело прекратила следователь Анастасия Дмитриева. «Бесправие, незащищенность и беспомощность простого человека перед лицом власти, которая делает, что хочет, не смотря на очевидные доказательства вины. Вот так, товарищи женщины, пинать будут — приходите», — написал правозащитник. Прекращение дела он расценил как произвол.

Инцидент произошел 28 сентября прошлого года. В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как беременная лежит на полу в окружении силовиков. В кадрах появляется ее муж, который пытается отогнать обидчиков от супруги, за что получает струей из газового балончика в свою сторону и оказывается задержанным.

Позднее выяснилось, что женщина не оплатила лампочку в магазине «Леруа Мерлен». После встречи с росгвардейцами ей потребовалась срочная госпитализация. Против нее возбудили уголовное дело о нападении на правоохранителей за то, что она якобы пинала силовиков. Позднее управление Следственного комитета по Иркутской области провело проверку по факту инцидента и возбудило уголовное дело о превышении полномочий (статья 286 УК) в отношении сотрудников Росгвардии, избивших беременную женщину.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!