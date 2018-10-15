Беременную россиянку избили в магазине и обвинили в нападении на росгвардейцев

В Иркутске беременную частную предпринимательницу избили в магазине «Леруа Мерлен» из-за того, что она забыла оплатить лампочку, рассказал «Ленте.ру» юрист правозащитного фонда «Общественный вердикт» Святослав Хроменков.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии применили силу, после чего женщине потребовалась срочная госпитализация.

Представители ведомства сообщили правозащитникам, что на пострадавшую возбудили уголовное дело о нападении на сотрудников правопорядка и пояснили, что женщина сама пинала росгвардейцев, а затем упала на пол.

«Я думаю, что все прояснит видео, которое следственный комитет должен изьять в торговом центре и оценить действия сотрудника, — отметил Хроменков. — Сомневаюсь, что они были соразмерны вреду, который мог бы быть причинен пострадавшей от кражи лампочки. Тем более что она ее и не видела даже».

Инцидент произошел 28 сентября и частично зафиксирован на видео, появившемся в соцсетях 12 октября. На записи, опубликованной на Youtube-канале Байкальского правозащитного центра, видно лежащую на полу женщину и ее мужа, пытающегося отогнать от супруги вооруженного сотрудника Росгвардии. Тот прыснул в мужчину из газового баллончика, а затем задержал его.

Андрей Синявский / ВКонтакте

По словам правозащитников, очевидцы заметили, как стражи порядка применили против беременной электрошокер, били и пинали ее. Один из них даже встал женщине коленом на грудь и придавил к полу, чтобы надеть наручники. У пострадавшей остались на теле гематомы и синяки.

Предполагаемой причиной конфликта стал неоплаченный товар. Супруги принесли в магазин светильник, чтобы подобрать подходящую для него лампочку, а затем забыли ее вывернуть и оплатить вместе с другими покупками. Лампочку заметили охранники, которые предложили заплатить им 1500 рублей за невызов полиции, но покупатели отказались.

В Росгвардии ситуацию «Ленте.ру» пока не прокомментировали.

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