Российского полицейского наказали за гибель чемпиона по пауэрлифтингу в драке

Суд приговорил к условному сроку 24-летнего бывшего сотрудника патрульно-постовой службы УВД по Хабаровскому краю Владимира Овчинникова, который стал очевидцем смертельной драки с участием чемпиона России и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева и не остановил конфликт. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщило издание «Хабаровский край сегодня».

Полицейский признан виновным по статье 293 УК РФ («Халатность») и осужден на 2,5 года лишения свободы условно.

20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска произошла драка между спортсменом и местным жителем Анаром Аллахверановым. Среди очевидцев конфликта был сильно пьяный сотрудник ППС — приятель Аллахверанова, с которым они вместе до драки употребляли алкоголь. У Овчинникова в тот день был выходной.

Пока его друг до смерти забивал Драчева на глазах прохожих, полицейский не только не остановил его, но и убеждал не вмешиваться в драку прибывших по вызову сотрудников Росгвардии. В тот момент пауэрлифтер еще был жив и была возможность предотвратить его убийство.

Следствие установило, что Аллахверанов нанес не менее 26 ударов Драчеву. 20 декабря прошлого года суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Полицейского после смертельной драки уволили из правоохранительных органов. Доказательством его вины стала видеозапись произошедшего. В начале расследования Овчинникова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, но затем его действия переквалифицировали на халатность. Полицейский не признал свою вину. Он заявил, что был сильно пьян, поэтому не помнит событий того дня.

К уголовной ответственности также привлекли наряд Росгвардии, который после уговоров Овчинникова не остановил убийство спортсмена. Им грозит до пяти лет лишения свободы за неисполнение служебных обязанностей.

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