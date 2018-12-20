Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу отправили в колонию на 18 лет

Хабаровский краевой суд вынес приговор по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.

Драчев получил смертельные травмы в драке, которая произошла в центре Хабаровска 20 августа 2017 года. Спортсмен был госпитализирован, но скончался в реанимации.

Инцидент попал на видео. На записи видно, как Аллахверанов нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.

Видео: AmurMedia Ирина / YouTube

После смерти пауэрлифтера Аллахверанов скрылся и был объявлен в федеральный розыск, однако спустя месяц он явился с повинной.

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