Убийцу пауэрлифтера объявили в федеральный розыск

Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске объявили в федеральный розыск. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Хабаровскому краю.

«Следствием проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства злоумышленника. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины, который объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В понедельник была названа фамилия подозреваемого. По информации издания «Азербайджанский взгляд», им является мастер единоборств Анар Аллахверанов. Он избил Драчева до смерти за то, что тот назвал его чушкой. Инцидент произошел 20 августа возле одного из кафе в центре Хабаровска.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове. Позднее он скончался в реанимации. Убийца скрылся с места происшествия.