Опубликовано новое видео смертельной драки пауэрлифтера Драчева

В сети появилось новое видео драки, в результате которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев. Ролик опубликован на сайте телеканала РЕН ТВ.

19 сентября подозреваемый в убийстве спортсмена Анар Аллахверанов сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. До этого его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

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Конфликт произошел рано утром 20 августа. Возле одного из кафе в центре Хабаровска Драчев вступил в драку с Аллахверановым. Мужчина нанес пауэрлифтеру несколько ударов руками и ногами по голове, тот упал, после чего избиение продолжилось. Травмы оказались смертельными.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений». После произошедшего сообщалось, что причиной потасовки послужило оскорбление.