Двух росгвардейцев обвинили в бездействии при убийстве пауэрлифтера Драчева

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии привлечены к уголовной ответственности за то, что не остановили драку, в которой был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следствие утверждает, что охранник торгового центра, заметив массовое скопление агрессивно настроенных граждан возле здания, вызвал дежурный наряд вневедомственной охраны. Двое сотрудников, прибыв на место, присутствовали при перерастании конфликта в драку, в которой Драчев получил череду ударов руками и ногами по голове, после чего скончался.

«Являясь очевидцами, (...) сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия», — подчеркивается в сообщении.

Уголовное дело в отношении сотрудников возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска 20 августа. На записи с камеры видеонаблюдения зафиксировано, как 25-летний Анар Аллахверанов нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.

Аллахверанов скрылся с места происшествия, он объявлен в розыск.