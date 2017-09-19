Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался властям

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, добровольно сдался властям. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Уточняется, что Аллахверанов, в отношении которого суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, сдался в управление ФСБ России по Хабаровскому краю.

Ранее МВД России объявило награду в размере 500 тысяч рублей за информацию об объявленном в международный розыск подозреваемом.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений».