Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева объявлен в международный розыск

Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

Отмечается, что в отношении Аллахверанова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктов «и» частью 2 статьи 105 УК России — («Убийство при отягчающих обстоятельствах (из хулиганских побуждений)»).

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Также напоминается, что за информацию, способствующую задержанию Аллахверанова, МВД России гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.