Бездействовавших при убийстве пауэрлифтера росгвардейцев отдали под суд

Отец погибшего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева

Уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, наблюдавших за дракой, после которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, направлено в суд. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

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Отмечается, что обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы за неисполнение служебных обязанностей.

По версии следствия, 20 августа 2017 года сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову к зданию торгового центра «ЦУМ» в Хабаровске и стали свидетелями конфликта между двумя посетителями кафе. Они не стали задерживать участников драки и покинули место происшествия.

Обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов нанес несколько ударов по голове чемпиону мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Драчеву. Спортсмен скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Аллахверанов добровольно сдался властям в сентябре. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений».

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