Присутствовавший при убийстве пауэрлифтера полицейский был пьян

Хабаровские следователи возбудили уголовное дело в отношении уволенного из полиции сотрудника, ставшего очевидцем драки, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев, и не предпринявшего никаких мер для предотвращения преступления. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

27-летнему бывшему сотруднику патрульно-постовой службы УМВД по городу Хабаровску вменяется статья 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным СК, полицейский был пьян в момент происшествия, но осознавал противоправное поведение Анара Аллахверанова, дравшегося с Драчевым. «Бездействуя как должностное лицо из ложно понятого чувства товарищества и тем самым используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, не предпринял мер по предотвращению и пресечению упомянутых противоправных действий Аллахверанова А.А.о., не осуществил задержание последнего и не сообщил об указанном происшествии в ближайший территориальный орган полиции», — отмечается в сообщении ведомства.

Материалы по теме «Да мы и не таких ломали» Кто и за что убивает спортсменов

Кроме того, по данным следствия, полицейский стал убеждать прибывший по вызову наряд гвардейцев не останавливать драку, хотя на тот момент пауэрлифтер был еще жив.

5 октября МВД сообщило об увольнении провинившегося сотрудника. Это заявление было сделано после того, как прокуратура начала проверку в отношении полицейского, проявившего халатность.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Драчев получил смертельные травмы в драке, произошедшей в центре Хабаровска 20 августа. Обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, после которых пауэрлифтер упал на землю и получил еще несколько ударов. В сентябре Аллахверанов добровольно сдался властям.