Бездействовавшего при убийстве пауэрлифтера Драчева полицейского уволили

Сотрудник полиции, ставший свидетелем смертельной драки с участием чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева и не принявший при этом никаких мер, уволен. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

«Принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении его руководителей будут приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — гласит заявление ведомства.

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Ранее 5 октября сообщалось, что прокуратура Хабаровского края инициировала процессуальную проверку в отношении наблюдавшего за дракой сотрудника полиции. Отмечалось, что бездействие полицейского квалифицировали как халатность.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Драчев получил смертельные травмы в драке, произошедшей в центре Хабаровска 20 августа. Обвиняемый в убийстве Анар Аллахверанов нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, после которых пауэрлифтер упал на землю и получил еще несколько ударов. В сентябре Аллахверанов добровольно сдался властям.