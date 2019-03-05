Российские полицейские украли 164 килограмма янтаря и остались на службе

Четырех полицейских в Калининграде обвинили в крупном хищении янтаря. Об этом во вторник, 5 марта, со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, в августе 2017 года офицеры управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД изъяли в одном из городских магазинов 164 килограмма янтаря. Как выяснилось позже, эти действия были незаконными.
В настоящее время полицейским предъявлены обвинения по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий»), части 4 статьи 158 («Кража») и части 2 статьи 169 («Воспрепятствование предпринимательской деятельности») УК РФ. Изначально фигурантов дела арестовали, но позже отпустили под подписку о невыезде. Полицейские продолжают выполнять свои служебные обязанности.
19 февраля сообщалось, что в подмосковном Воскресенске осудили бывшего полицейского, который украл 55 тысяч рублей с банковской карты убитого.